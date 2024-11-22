Üye Girişi
Haberler

Geminbeli Tüneli Projesi 11 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor

Geminbeli Tüneli Projesi 11 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında inşaatına 2013 yılında başlanan Geminbeli Tüneli, çeşitli aksaklıklar nedeniyle hala tamamlanamadı. Ulaşım altyapısına beklenen katkıyı sunması için yıllardır bekleniyor.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında Bayburt Group tarafından 2013 yılında yapımına başlanan 4 bin 300 metre uzunluğundaki Geminbeli Tüneli, tamamlanamayan projeler arasında yer almaya devam ediyor.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak stratejik öneme sahip Geminbeli Tüneli, duble yol çalışmaları kapsamında Bayburt Group tarafından 2013 yılında inşasına başlandı. İnşa sürecinde çeşitli sebeplerle aksamalar yaşanan tünelin, başlangıçta 2018 yılında tamamlanması hedefleniyordu. Ancak yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen Bayburt Group tarafından sürdürülen proje tamamlanamadı. Proje, zaman zaman yüklenici firmaların değişmesi, yeniden ihaleler yapılması ve çalışmaların duraksaması gibi sorunlarla karşılaştı. Bu durum, inşaat süresini önemli ölçüde uzattı.

Geminbeli Tüneli, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek önemli bir geçit olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık on bir yıldır devam eden bekleyişin sona ermesiyle, tünelin bölge ekonomisine ve ulaşım altyapısına büyük katkı sunması bekleniyordu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.