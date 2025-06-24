Gelinlik Hayaliyle Gündeme Gelen Sümbül Topbaş Hayatını Kaybetti

Gelinlik Hayaliyle Gündeme Gelen Sümbül Topbaş Hayatını Kaybetti
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83 yaşındaki Sümbül Topbaş, geçtiğimiz yıl gerçekleşen temsili düğünle gelinlik hayalini gerçekleştirmişti. Bugün Adana'da çalılık bir alanda ölü bulundu. Huzurevinden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Adana'da geçtiğimiz yıl gelinlik giyme hayali temsili bir düğünle gerçekleştirilen 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, bugün Çukurova ilçesinde çalılık alanda ölü bulundu.

Aşkı için bir ömür bekleyen, gençliğinde platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemediği için bir daha kimseyle hayatını birleştirmeyen Sümbül Topbaş, geçtiğimiz yıl Adana'da yürekleri ısıtan bir olayla gündeme gelmişti. Kaldığı huzurevinde en büyük hayalinin "bir kez olsun gelinlik giymek" olduğunu söyleyen Sümbül teyze için yetkililer ve hayırseverler seferber olmuş, temsili bir düğünle hayali gerçeğe dönüşmüştü.

Beyaz gelinliğiyle, davul zurna eşliğinde düğün salonuna giren Topbaş'ın gözlerindeki sevinç, o anı izleyen herkese duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Sümbül Topbaş, bugün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde çalılık bir alanda ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından Topbaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Huzurevinden neden ayrıldığı bilinmiyor

Topbaş'ın bir süredir kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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