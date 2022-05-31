Gelinini traktörle ezen 85'lik dede bu kez silahla ateş açtı - Haberler

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Gelinini traktörle ezen 85'lik dede bu kez silahla ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelinini traktörle ezen 85'lik dede bu kez silahla ateş açtı

Tekirdağ'da geçtiğimiz ay alacak verecek yüzünden tartıştığı gelinini traktörle ezen 85 yaşındaki yaşlı adam, bu kez de husumetli olduğu oğlunun evinin bahçesinde silahla ateş açtı.

Tekirdağ'da geçtiğimiz ay alacak verecek yüzünden tartıştığı gelinini traktörle ezen 85 yaşındaki yaşlı adam, bu kez de husumetli olduğu oğlunun evinin bahçesinde silahla ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, 85'lik dede gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan 85 yaşındaki M.B., oğlu H.B.'nin evinin bahçesine girerek, elindeki silahı ateşledi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. El konulan silah üzerinde yapılan incelemede, silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi.

Muratlı Jandarma Karakolu'na götürülen 85 yaşındaki şüpheli ise karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, M.B.'nin geçtiğimiz ay alacak verecek yüzünden tartıştığı gelini S.B.'nin ayaklarının üzerinden traktörle geçtiği ve yaraladığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Jandarma Silah 3. Sayfa Haberler

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