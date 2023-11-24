Gelinin eski eşi düğünü kana buladı: Damadın ağabeyi öldü, gelinin babası ağır yaralandı

Gaziantep'e sokak düğününe kanlı baskın: 1 ölü 1'i ağır 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak düğününe gelinin eski eşi ve yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların hedefi olan damadın ağabeyi Murat Kara hayatını kaybederken gelinin babası ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Kara'nın cenazesi ailesine teslim edilirken kaçan katil zanlılarını yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'ndeki sokak düğünde meydana geldi. İddiaya göre, gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş ile ile diğer yakınları, sokakta yapılan Melisa Baş ile Bektaş Kara'nın sokak düğününü bastı. Emirhan Urgunludaş ile diğer saldırganlar, husumetli oldukları gelinin babası İbrahim Baş ile düğündekilere pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi.

Damadın ağabeyi ve gelinin babası dahil 5 kişi yaralandı

Düğün alanına rast gele açılan ateş sonucu damadın ağabeyi Murat Kara ve gelinin babası İbrahim Baş ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrası düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan damadın ağabeyi Murat Kara ve gelinin babası İbrahim Baş ile diğer 3 yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Damadın ağabeyi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan damadın ağabeyi olan üç çocuk babası Murat Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Kara'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ağır yaralı olan gelin babası İbrahim Baş'ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Kaçan katil zanlısı eski eş ile diğer şahıslar aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, silahlı saldırıyı yaparak kaçan eski eş Emirhan Urgunludaş ile diğer 4 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.