Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esenyurt'ta düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliye şok yaşattı.

Esenyurt'ta düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliye şok yaşattı. Kalabalık arasından bir şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açarken, vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nikahı kıyılan çifte, düğün sonrası yeni evlerine geçtikleri esnada aileleri ve arkadaşları da eşlik etti. Dualarla oturacakları evin önünde gelindiği esnada, şehir magandası yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Grup içindeki şahıslar sağa sola kaçışırken, evlerinin balkonunda olan komşular ise büyük korku yaşadılar. Olayda şans eseri ölü veya yaralı olmazken, yaşanan o korku anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Erdal Can İçelli /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title