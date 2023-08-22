Başkentte düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, kılıç kalkan oynattı ve çekici üzerindeki aracın lastiğini yaktı. Mahalle lastik egzoz dumanından griye kaplanırken, durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.

Gelin alma merasiminde çekici üzerindeki araçta lastik yaktılar

ANKARA - Başkentte düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup kılıç kalkan oynattı, caddeyi kapatarak çekici üzerindeki araçta lastik yaktı. Mahalle lastik egzoz dumanından griye kaplanırken, durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.

Olay, pazar günü Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, merasimi mahalleliye eziyet haline getirdi. Önce kılıç kalkan oynatan grup, ardından caddeyi kapatarak çekici üzerindeki aracın lastiğini yaktı. Mahalle lastikten ve aracın egzozundan çıkan dumanla griye kaplandı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.