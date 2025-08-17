Gelibolu'daki Orman Yangını Sonrası Tahliye Edilen Köyler Tekrar Açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen 7 köy, yapılan son değerlendirmeler neticesinde girişlere tekrar açıldı. Yangının sebep olduğu tedbirler kapsamında köylerin yeniden evlerine dönebilmesine karar verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen 7 köy, son değerlendirmeler neticesinde girişlere tekrar açıldı.

Yangın, dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köylerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı. Tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Bölgede yapılan son incelemeler neticesinde köyler tekrar girişlere açıldı.

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangını nedeniyle tedbiren tahliye edilen 7 köyümüzde yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

