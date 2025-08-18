Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede devam eden yangın nedeniyle geçici süreyle kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı tekrar ziyarete açıldı.

Yangın, 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda kontrol altına alındı. Devam eden yangın nedeniyle geçici süreyle kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı tekrar ziyarete açıldı. - ÇANAKKALE