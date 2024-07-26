Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE