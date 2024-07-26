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Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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