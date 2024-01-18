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Gelibolu'da trafik denetimleri yapıldı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince havadan ve karadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince havadan ve karadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, D550-03 devlet karayolunun 86 kilometrelik güzergahında gerçekleştirdikleri denetimlerle, sürücülerin güvenliği ve trafik düzeninin korunması adına önemli adımlar attı. Yapılan denetimler çerçevesinde araçlara radar ile hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, farklı bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle hız limitlerine uymayan ve emniyet kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguladı. Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen birçok araç ve sürücüye karayolu trafik kanununun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Toplamda 140 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 35 araca cezai işlem uygulandı. Özellikle meskun mahallelerde yapılan hız denetimleri, aşırı hızdan kaynaklanabilecek kazaların önlenmesini amaçladı. Böylece, sürücülerin ve yayaların güvenliği için alınan tedbirlerle trafik güvenliği ön planda tutuldu.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri, yaptıkları denetimlerle ilgili olarak sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini istedi. Ayrıca, denetimlerin devam edeceği ve benzeri uygulamaların düzenli aralıklarla gerçekleştirileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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