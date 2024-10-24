Gelibolu'da evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınmayan Selman Dalkız (38) için komşuları durumu polise bildirdi. Selman Dalkız'ın Hallaç Hüseyin Geçit Sokak'ta evine gelen polisler eve girdiğinde Selman Dalkız'ı hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selman Dalkız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Selman Dalkız'ın cenazesi Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE