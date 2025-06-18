Gelibolu Açıklarında 51 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Gelibolu Açıklarında 51 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, rotası İtalya olan yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından rotası İtalya olan yelkenli teknede yakalanan 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalanma anı ortaya çıktı.

Gelibolu açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'KB-24' ve 'KB-62' ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde 14'ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalanma anı ortaya çıktı. Görüntülerde yakalanan göçmen kaçakçısı 2 şüpheli ile tekne içindeki 51 kaçak göçmen görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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