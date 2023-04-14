Gediz iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, Gediz Kütahya kara yolu Sazköy yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Aytekin Yozgat, idaresindeki 35 NS 442 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 64 DY 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 51 yaşındaki sürücü Aytekin Yozgat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa