Gediz'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Gümele Köyü Avdan mevkiinde çıkan orman yangınına 4 helikopter, 2 uçak, Denizli'den ve Eskişehir'den gelen takviyelerle birlikte AFAD, Orman Bölge Müdürlükleri bütün yangın ekipmanları, araçları personelleri ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Arıca Köyü Dere Mahallesi'nde bulunan 30 hane tedbir amacı ile tahliye edilmişti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yangının yaklaşık 70 hektarlık bir alanda etkili olduğunu ve yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA