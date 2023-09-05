Gediz'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde asayiş ve hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik devriye görevi gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine durdukları O.T.(27) isimli şahsın üzerinde ve aracında yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Gediz'de uyuşturucu kullanarak çevreye rahatsızlık veren O.T. isimli şahsın aracını durduran polis ekipleri şahsın üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 4 gram esrar ve 12 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gediz Emniyetine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. - KÜTAHYA