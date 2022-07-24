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Gediz'de uyuşturucu kullanan genç anne babası ile eşini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gediz'de uyuşturucu kullanan genç anne babası ile eşini bıçakladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu kullanan genç, anne, babası ve eşini bıçakladıktan sonra komşusunun arabasını gasp ederek kaçtı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu kullanan genç, anne, babası ve eşini bıçakladıktan sonra komşusunun arabasını gasp ederek kaçtı. Saldırgan genç jandarma tarafından yakalanırken babası ile eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinden Eskigediz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olan S.A.(26) belirlenemeyen bir sebepten ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.A. önce babası Y.A.(58), annesi N.A. ve eşi G.A.'yı (22) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra komşusu S.K.'ya (56) ait aracı da gasp ederek kaçtı. Bağırışları duyan komşuları tarafından 112'ye bildirilmesi üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.A.'nın gasp ettiği araç jandarma ekiplerinin takibi sonucu Abide köyünde durduruldu. Burada ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şahsın sorgusunun devam ettiği ve yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Yaralılardan baba Y.A. ile eşi G.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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