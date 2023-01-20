Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahyanın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahyanın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, ilçe ye bağlı Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgisye göre, V.C. idaresindeki 43 AEF 802 plakalı araç ile U dönüşü yaptığı esnada arkasından gelen K.Ş. idaresindeki 43 LL 255 plakalı araç ile çarpışması sonucu çift taraflı kaza meyda geldi. Kazada K.Ş. yaralandı. kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı K.Ş. ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alindı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.