Gediz'de selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Üzümlü köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından ilçemiz Üzümlü köyünde yaşanan sel felaketinde zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA