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Gediz'de selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması

Gediz'de selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması

3. Sayfa Haberleri

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Üzümlü köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Üzümlü köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selden zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından ilçemiz Üzümlü köyünde yaşanan sel felaketinde zarar gören tavuk işletmesinde hasar tespit çalışması yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Gediz 3. Sayfa Haberler

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