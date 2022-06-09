Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Haberler

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Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı öğrenilen bir eve polis tarafından yapılan baskında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı öğrenilen bir eve polis tarafından yapılan baskında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.M. isimli şahsa ait ikamete baskın düzenledi. İkamette uyuşturucu kullandığı tespit edilen A.M., Y.A., M.K., Ö.A., H.G., U.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar üzerinde ve ikamette yapılan adli aramada 2 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanım düzeneği olan bong, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı olarak bilinen payp, 1 adet payp çakmağı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Gediz 3. Sayfa Haberler

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