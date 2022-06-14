Gediz'de kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Gediz'de kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gediz'de kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şahıs yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculara sahte, altın bilezik satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasını belirledikleri aracı durdurdu. Araçta bulunan A.D. ve A.C. üzerinde ve araçta arama yapan polis ekipleri yaklaşık piyasa değeri 200 bin TL olan 26 adet 8 ayar sahte olduğu değerlendirilen altın bilezik, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen altın kolye ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Gediz 3. Sayfa Haberler

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