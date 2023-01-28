Gediz'de çocuğun istismarı suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuğun cinsel istismarı suçundan H.G. (25) gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin uyuşturucu kullandığını belirleyerek evinde arama yaptı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 8 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan içleri sıvı dolu payp ele geçirildi.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan H.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa