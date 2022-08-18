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Gedik Piliç'te 'Kadına el kalkmaz' semineri düzenlendi

Gedik Piliç'te 'Kadına el kalkmaz' semineri düzenlendi

3. Sayfa Haberleri

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk firması olan Gedik Piliç'te jandarma personeli tarafından "Kadına el kalkmaz" semineri düzenledi.

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk firması olan Gedik Piliç'te jandarma personeli tarafından "Kadına el kalkmaz" semineri düzenledi.

Kanatlı sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, üretim ve ihracattaki başarılarının yanı sıra sosyal projeleriyle de fark oluşturmaya devam ediyor. Bu çevrede Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sektörün lider firmalarından olan ve bünyesinde binlerce istihdam sağlayan Gedik Piliç'te "Kadına el kalkmaz" semineri düzenledi.

Firmada görevli çok sayıda kadın personelin katıldığı seminerde, ülkedeki kadına şiddet olayları ve şiddetten savunma yöntemleriyle birlikte "KADES" uygulaması da anlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Türkiye Uşak 3. Sayfa Haberler

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