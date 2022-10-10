Geceyi beraber geçirdiği arkadaşları sabah saatlerinde cansız bedeniyle karşılaştı

Denizli'de evinde uyuşturucu malzemesi bulunan adam, sabah saatlerinde yanında olan arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'de evinde uyuşturucu malzemesi bulunan adam, sabah saatlerinde yanında olan arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Suat Eydir, yanına gelen iki arkadaşıyla beraber geceyi geçirdikten sonra uyudu. Sabah kalktıklarında Eydir'in seslenmelerine rağmen tepki vermediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Eydir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri evde ise uyuşturucu malzemesi ve aparatı buldu.

Eydir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. İki arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ