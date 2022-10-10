Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geceyi beraber geçirdiği arkadaşları sabah saatlerinde cansız bedeniyle karşılaştı

3. Sayfa Haberleri

Geceyi beraber geçirdiği arkadaşları sabah saatlerinde cansız bedeniyle karşılaştı

Denizli'de evinde uyuşturucu malzemesi bulunan adam, sabah saatlerinde yanında olan arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'de evinde uyuşturucu malzemesi bulunan adam, sabah saatlerinde yanında olan arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Suat Eydir, yanına gelen iki arkadaşıyla beraber geceyi geçirdikten sonra uyudu. Sabah kalktıklarında Eydir'in seslenmelerine rağmen tepki vermediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Eydir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri evde ise uyuşturucu malzemesi ve aparatı buldu.

Eydir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. İki arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title