Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı. Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı. Argavlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. İlk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında görev yapan gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri, Söke yangınında da müdahaleye başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanlardaki alevlere su atmaya başlayan helikopterler, kara ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırıyor. Yangına gece boyunca beş adet gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterlerinin müdahale edeceği öğrenildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.