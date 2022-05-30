Geçen yıl yanan tarihi binada yine yangın çıktı - Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde daha önceden iplik fabrikası olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl yangın çıkan tarihi binada yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alınan bilgiye göre, daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenilen binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

1 saatte söndürüldü

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında tarihi binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı. Tarihi binada geçtiğimiz yıl da yangın çıktığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa