Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Mevlana Mahallesi 881. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun oturma odası kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ev polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, yangın esnasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.