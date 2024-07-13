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Gece yarısı korkutan patlama: 'Bomba sandık'

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Tekirdağ'da bir imalathanede yaşanan tüp patlaması sonucunda 1 vatandaş yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi İnci Sokak üzerinde meydana geldi. Yaralı vatandaşın sağlık durumu iyi.

Gece yarısı korkutan patlama: 'Bomba sandık'

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir imalathanede yaşanan tüp patlaması nedeniyle 1 vatandaş yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi İnci Sokak üzerinde meydana geldi. Poğaça, sandviç üretimi yapılan imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi. Patlama sırasında içeride bulunan A.E. yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili konuşan sokak sakinleri, "Şiddetli bir patlama sesi duyunca çok korktuk, bomba patladı sandık" diye konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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