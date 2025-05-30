Gece Yarısı Kafede Yangın Paniği

Gece Yarısı Kafede Yangın Paniği
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Tekirdağ'da bir kafenin tentesi, trafik polisinin dikkati sayesinde tutuşarak yangın çıkardı. Yangın, hızlı müdahale ile kafeye sıçramadan söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Gece yarısı kafede yangın paniği

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir kafenin tutuşan tentesi, yoldan geçen trafik polisinin dikkati sayesinde söndürüldü.

Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi karşısındaki bir kafenin henüz bilinmeyen bir nedenle gece yarısı tentesi alev aldı. Yangını fark eden trafik polisi ve yoldan geçen vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulunurken, bir yandan da suyla müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla tamamen söndürüldü. Erken müdahale sayesinde yangın, kafeye sıçramadan önlendi.

Kafede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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