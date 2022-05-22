Gece yarısı 'derede ceset var' ihbarı polisi harekete geçirdi - Haberler

- Gece yarısı 'derede ceset var' ihbarı polisi harekete geçirdi

Ceset olduğu düşünülen poşetten çöp çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir derenin içinde görülen şüpheli siyah poşet mahalleliyi sokağa döktü. Bir vatandaşın 'poşette ceset var' ihbarı üzerine harekete geçen Polis ekiplerinin incelediği poşetten 'çöp' çıktı.

Olay Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. Derenin içerisinde siyah poşet gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra merdiven yardımıyla dereye indi. Mahalle halkı olay anını meraklı gözlerle takip ederken, ekipler, büyük bir dikkatle şüpheli poşeti açtı. Açılan poşet içerisinde çıkan çöp ise mahalle halkına rahat bir nefes aldırdı.

"Çok şükür kötü bir şey çıkmadı"

15 yıldır ikamet ettiği mahallede böyle bir olaya şahit olmadığını belirten Zekai Şimşek, " İkindi namazına giderken poşeti gördüm. Çarşıya gitmiştim sonra eve geldim. Akşam da haberedeyim mi etmeyeyim mi biraz tereddütte kaldım. Sonra aramaya karar verdim ve 112'yi aradım. Geldiler, baktılar çöpmüş. Çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Çöp büyük olunca, ben 15 yıldır burada oturuyorum. Daha önce böyle bir poşet atılmamıştı bugüne kadar. Gönül rahatlığıyla yatacağız artık" diye konuştu.

"Korkulan bir şey olmadı"

Şüpheli poşet içerisinde ceset olduğu söylendiğini belirten İlyas Tüz, "Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ceset filan değilmiş çöpmüş sadece. Korkulan bir şey olmadı" şeklinde konuştu.