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Gece yaktıkları soba bir aileyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gece yaktıkları soba bir aileyi hastanelik etti

Düzce'de gece yaktıkları soba 3 kişilik aileyi hastanelik ederken, karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızın durumu ciddiyetini koruyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de gece yaktıkları soba 3 kişilik aileyi hastanelik ederken, karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2008 Sokak'ta oturan 3 kişilik aile, gece yatmadan önce sobayı yaktı. Ardından Melek B.(22), Gülnaz B.(55) ve Yaşar B.(57) sobanın bulunduğu odada uykuya daldı. Sabah komşuları tarafından baygın halde bulunan aile için olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen Melek, Gülnaz ve Yaşar B. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından durumu ağır olan Melek ve Yaşar B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Baba ve kızın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - DÜZCE

Gece yaktıkları soba bir aileyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce, Baba, 3. Sayfa, Haberler

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