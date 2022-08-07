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Gece vakti keyifle yemek yiyen ayı fotokapana yakalandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana özel olarak kurulan fotokapana boz ayı görüntüsü takıldı. Görüntüler izlendiğinde boz ayının yiyecek aradığı görülüyor. Ayı, meyve ağaçlarında bulduğu yiyecekleri afiyetle yediği görüntüler ise anbean kameraya yansıdı.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Çağlar Karaset/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Güncel Haberler

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