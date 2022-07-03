Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa'da gece saatlerinde otomobiliyle drift atarak eğlenen sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı. Otomobilin drift atma anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş Şahin marka otomobille sokağa gelen bir sürücü, gece saatlerinde drift yapmaya başladı. Otomobilin yaptığı gürültü nedeniyle mahalle sakinleri ayağa kalkarken, sürücü uyarılara aldırmadan drift yapmaya devam etti. Bir süre drift atan sürücü, tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa