Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşağa çıktı

IĞDIR - Iğdır merkez Kars caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kavşağa çıktı, o saatte yolun boş olması faciayı önledi.

Kaza gece 02: 40 sıralarında Kars caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa çıktı. Gece geç saatler olması ile birlikte kaza esnasında yolun boş olması ve otomobilin kavşakta olan elektrikli süs ağacına çarpmaması ise faciayı önledi. Otomobilin kavşağa çıkması ile çıkan sese uyanan bir vatandaş ise kavşağa çıkan aracı cep telefonu kamerası ile çekti.