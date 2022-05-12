Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü - Haberler

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Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

Adana'da bir kişi gece kulübü çıkışında arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi gece kulübü çıkışında arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız (21), arkadaşı M.G ile gece kulübüne konsere gitti. Gece kulübü çıkışından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken M.G yanındaki bıçağı çıkarttı. Ardından arkadaşı olan Mehmet'i bıçaklayıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli M.G'yi yakaladı. Bölgeye gelen sağlık ekibi ağır yaralı Mehmet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi M.G'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Yıldız, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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