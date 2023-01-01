Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi

3. Sayfa Haberleri

Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi

Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi Sinop'ta yılbaşı için misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece saatlerinde balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü olarak bulundu.

Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi

SİNOP - Sinop'ta yılbaşı için misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece saatlerinde balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gelincik Mahallesi Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı için bir apartmanın ikinci katında oturan arkadaşına misafirliğe giden Can Demirtaş(31), gece saatlerinde evin balkonundan beton zemine düştü. Düştüğünü kimsenin görmediği şahsı mahalle sakinleri sabah fark ederek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü bildirilen şahıs, savcının incelemesinin ardından otopsi için Sinop Belediyesi cenaze nakil aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title