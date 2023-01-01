Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi Sinop'ta yılbaşı için misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece saatlerinde balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü olarak bulundu.

Gece balkondan düşerek ölen şahıs, sabah farkedildi

SİNOP - Sinop'ta yılbaşı için misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece saatlerinde balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gelincik Mahallesi Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı için bir apartmanın ikinci katında oturan arkadaşına misafirliğe giden Can Demirtaş(31), gece saatlerinde evin balkonundan beton zemine düştü. Düştüğünü kimsenin görmediği şahsı mahalle sakinleri sabah fark ederek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü bildirilen şahıs, savcının incelemesinin ardından otopsi için Sinop Belediyesi cenaze nakil aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.