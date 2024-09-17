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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Yaralıya Geç Müdahale ve Tartışmalar

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Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, önündeki otomobilin aniden fren yapması sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmeden İHA muhabiriyle tartışması dikkat çekti. Ambulansın geç gelmesi, yaralı kadının acı çekmesine sebep oldu ve çevredeki sürücüler trafiği düzenlemeye çalıştı. Yaralı kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de trafikte seyir halindeyken önündeki otomobilin fren yapması sonucunda kayıp düşen kadın motosiklet sürücüsü yaralanırken, iddialara göre kaza yerine geç gelen sağlık görevlilerinden biri, daha yaralıya müdahale etmeden olayı görüntüleyen İHA muhabiri ile sözlü tartışmaya girdi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sularında Odunpazarı ilçesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolda seyir halinde giden 26 HP 163 plakalı otomobilin fren yapması sonucunda arkasından gelen 26 AJH 171 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü çarpmamak için manevra yaparken kayarak yere düştü. Hafif yaralanan kadına trafikteki diğer sürücüler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ve trafik polisi sevk edildi.

Ambulansın olay yerine gecikmesi tepki çekti

Sevk edilen ambulansın kaza yerine gelmesi uzun sürdü. Geciken ambulans tepkilere neden olurken, yaralı kadın yolda dakikalarca acı içerisinde kıvrandı. Ambulansın gelmesinin beklendiği esnada yaralı kadına yardım eden sürücüler, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için trafiği tek şeritten akması için çaba gösterdi.

Yaralıya müdahale etmeden basın mensubuyla tartıştılar

Kaza yerine geç gelen sağlık görevlileri, daha yaralaya müdahalede bulunmadan olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tepki gösterdi. Bir kadın sağlık görevlisi İHA muhabirine parmak sallayarak görüntü çekmemesini istedi. Sağlık görevlisinin bu tepkisiden sonra çevredeki diğer vatandaşlar da görevi başında olan muhabirle tartışma içerisine girdi. Sağlık görevlilerinin tepkisi sonrası bir kişi İHA muhabirini tehdit ederek, "Benim eşimi çekemezsin, o görüntüleri bir yerde görürsem kötü olur" dedi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Sonrasında gelen trafik polisi ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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