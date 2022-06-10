Eşzamanlı operasyonla yakalan 3 tefeci tutuklandı - Haberler

Eşzamanlı operasyonla yakalan 3 tefeci tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tefecilik yaptıkları öğrenilen 8 şahıs, üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahıslardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde mali suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede bazı şahısların Gebze'de tedecilik yaptığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Yürütülen soruşturma neticesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şahsın da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.