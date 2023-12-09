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Gebze'deki Lojistik Firmasının Deposunda Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi. 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangını söndürme çabaları devam ediyor.

Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. 21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kontrollü olarak yanma sağlanırken, zehirli gaz tehlikesi bulunmuyor. Yangının saat 04.00 sıralarında çıkması sebebiyle depoda kimse bulunmazken, bölgede bulunan 2 bekçinin ise yaralanmadığı öğrenildi.

Gün ağarınca yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alevlerin büyüklüğü görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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