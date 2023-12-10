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Gebze'deki lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

10 Aralık 2023 19:58 Son Güncelleme: 19:59 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lojistik deposunda çıkan yangın, 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları devam ediyor.