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Gebze'deki Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yarım saatte söndürüldü. Yangın sebebiyle gökyüzü siyaha büründü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yarım saatte söndürüldü. Yangın sebebiyle gökyüzü adeta siyaha büründü.

Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple ayrıştırılmış geri dönüşüm malzemeleri yandı. Yangını gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Malzemelerin tamamı yanarken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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