Gebze'deki Boya Fabrikasında Çıkan Yangın 2 Ev ve 5 Araca Sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın 2 ev ve 5 araca sıçradı. Fabrika, bir ev ve 3 araç küle dönerken, itfaiyenin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Balçık Mahallesi 3254. Sokak'ta bulunan boya fabrikasında meydana geldi. Alevlerin solvent tanklarına sıçraması neticesinde yangın büyüdü. Yangının büyümesi üzerine alevler aynı zamanda 2 ev ve 5 araca sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye personelleri ile sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı.

Meydana gelen yangında fabrika, ev ve 3 araç küle döndü. 2 araç hasar hasar alırken, bir evin ise çatısı yandı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - KOCAELİ