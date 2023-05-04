Gebze'de yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Külliyesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yayaya ambulansta müdahale bulunuldu. Ciddi bir sıkıntısı olmadığı öğrenilen yaya, hastaneye götürülmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ