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Gebze'de Yolda Yürüyen Kadına Yorgun Mermi İsabet Etti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen kadın, omzuna yorgun mermi isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Mimar Sinan parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 33 yaşındaki Çiğdem D.'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Mimar Gebze Güvenlik Yaralanma 3. Sayfa Haberler

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