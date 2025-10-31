Haberler

Gebze'de Yıkılan Bina Yakınındaki Diğer Bina Tahliye Ediliyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın yıkılmasının ardından, yakınındaki başka bir binadan gelen çatırdama sesleri nedeniyle itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken geniş güvenlik önlemleri alındı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçeside yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye ediliyor.

Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
