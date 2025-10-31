Gebze'de Yıkılan Bina Yakınındaki Diğer Bina Tahliye Ediliyor
Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel