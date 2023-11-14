Gebze'de yangın çıkan evde 15 yaşındaki kızın cesedinin bulunmasına ilişkin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yangın çıkan evde 15 yaşındaki kızın cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Taner Yaylacı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, kız kardeşi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Yaylacı, olay günü Çetin ile görüşmek için eve gittiğini, maktul Büşra ile arasında hiçbir sorun olmadığını, zarar vermek istese annesine zarar vereceğini ifade etti.

Çetin ve sevgilisinin, kendisi evden çıktıktan sonra bağlama, boğma ve yakma suçlarını işlediklerini iddia eden Yaylacı, sadece bir bıçak darbesinin kendisi yüzünden yaşandığını savundu.

Çetin ise sanığın iddialarını reddetti.

Müşteki avukatı Cemal Tınarlıoğlu sanığa, yanlışlıkla yaraladığını iddia ettiği Kabataş'ı neden hastaneye götürmediğini ve olaydan önce suç işlemeye yönelik bilgileri neden araştırdığını sorarak, Yaylacı'nın eve gelirken yanında koli bandı, cinsel arttırıcı ilaç, yanıcı jel, çamaşır ipi ve şok cihazı getirmesine dikkati çekti.

Tınarlıoğlu, aleyhteki ifadelerini kabul etmedikleri sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise anne ve kız kardeşin telefon konuşmalarının incelenmesi yönünde talepte bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan evde 7 Ekim 2022'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, içeride 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cesedi bulunmuştu.

Kabataş'ın ölümünden şüphelenen polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının, genç kızın kasten öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli Taner Yaylacı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.