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Gebze'de yabancı uyruklu gruplar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Hacıhalil Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Suriye uyruklu H.H. ve M.A. bıçakla yaralanırken, M.A. ise darp edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.