Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde, Gebze'de durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 65 gram metamfetamin, 48 gram bonzai, 53 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. - KOCAELİ