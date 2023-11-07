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Gebze'de tırdan akaryakıt çalan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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