Gebze'de Tırda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AHD 064 plakalı Mercedes marka tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun sağına yanaştırarak durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ