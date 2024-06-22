Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Tartışma Sonucu Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı. Hastaneye 2 yaralı kaldırılırken, yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yolcunun kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken araç kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze 3.Sayfa Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Bakmadan Geçme

Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917 22 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? EURO 2024 ne zaman bitiyor? Fransa sembolü neden horozdur? Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917 Hollanda Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu? Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! EURO 2024 gruptan kaç takım çıkıyor, 3.'ler çıkıyor mu? #9917 Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952 Mbappe neden yok, sakat mı cezalı mı? Mbappe oynayacak mı EURO 2024 (Hollanda – Fransa)? #129300 #9917
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title